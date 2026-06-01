Премьер-министр РФ Мишустин призвал защитить детей от долгих сеансов в видеоиграх

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поднял тему видеоигр на церемонии вручения премий в области детской и подростковой литературы — по словам премьер-министра, это может стать большой проблемой.

Надо, конечно, детишек наших защищать. От невнимания к литературе, от того, чтобы проводить за играми очень много времени со своими телефонами. Для всех сегодня, к сожалению, это проблема. И для ребят проблема: они привыкают к быстрой смене картинки, иногда, к сожалению, теряя потом фокус на более важных вещах.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев предложил ввести самозапрет на видеоигры в России.