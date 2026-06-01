Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Началась работа над ремейком Baldur's Gate 2 с создателем оригинальной игры — PC Gamer

Началась работа над ремейком Baldur's Gate 2 с создателем оригинальной игры — PC Gamer
Комментарии

Издание PC Gamer сообщает, что студия Wizards of the Coast запустила в разработку ремейк Baldur's Gate 2. Над новой версией легендарной игры будет трудиться в том числе создатель оригинала Кевин Мартенс (также работал над Mass Effect и Diablo 3).

Предполагается, что Baldur's Gate 2 Remake будут создавать параллельно четвёртой части основной игры. У студии также есть планы на ремейк первой Baldur's Gate, но предметно над ним начнут работать позднее.

Ранее создатели Baldur's Gate 3 также анонсировали перезапуск серии Divinity. Разработчики называют её своей самой большой игрой. Судя по всему, релиз RPG состоится как минимум через несколько лет.

Материалы по теме
Авторы Baldur's Gate 3 анонсировали перезапуск Divinity
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android