Монитор от PlayStation для ПК и PS5 начнут продавать 27 августа по цене $ 350

Sony выпустит брендированный монитор PlayStation с диагональю 27 дюймов и специальной зарядной станцией для геймпадов DualSense. Предзаказы откроют 5 июня, а продажи начнутся 27 августа.

Предполагается, что монитор можно будет использовать как для игр на PlayStation 5, так и на ПК. Разрешение IPS-дисплея составит 2560x1440 (соотношение 16:9), частота — 240 Гц с ПК и 120 Гц – с консоли. Яркость будет достигать 350 кд/м². Цена монитора составит $ 350 (около 25 тысяч рублей).

Также Sony представила детали файтстик-контроллера FlexStrike — он поступит в продажу 6 августа за $ 200 (14,3 тысячи рублей). Он будет оснащён цифровым стиком и механическими кнопками.