Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Клинт Иствуд завершил карьеру в кино — сейчас ему 96 лет

Клинт Иствуд завершил карьеру в кино — сейчас ему 96 лет
Комментарии

Легендарный актёр и режиссёр Клинт Иствуд завершает свою карьеру в киноиндустрии — об этом рассказал его сын. Вчера, 31 мая, Иствуду-старшему исполнилось 96 лет.

Последней работой Клинта стал фильм «Присяжный номер два», который он снял в 2024 году. В кадре он не появлялся уже пять лет — с тех пор, как сыграл в нео-вестерне «Мужские слёзы», где также выступил и режиссёром.

Иствуд стал известен благодаря ролям в вестернах и полицейских боевиках — «Хороший, плохой, злой», «Грязный Гарри» и другие. Он также выступил режиссёром в более чем 40 фильмах, среди которых «Малышка на миллион», «Таинственная река» и «Гран Торино». Четырежды Клинт выигрывал «Оскар».

Материалы по теме
«Один из лучших сериалов за годы»: Гильермо дель Торо — о хорроре «Бухта вдов» от Apple
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android