Клинт Иствуд завершил карьеру в кино — сейчас ему 96 лет

Легендарный актёр и режиссёр Клинт Иствуд завершает свою карьеру в киноиндустрии — об этом рассказал его сын. Вчера, 31 мая, Иствуду-старшему исполнилось 96 лет.

Последней работой Клинта стал фильм «Присяжный номер два», который он снял в 2024 году. В кадре он не появлялся уже пять лет — с тех пор, как сыграл в нео-вестерне «Мужские слёзы», где также выступил и режиссёром.

Иствуд стал известен благодаря ролям в вестернах и полицейских боевиках — «Хороший, плохой, злой», «Грязный Гарри» и другие. Он также выступил режиссёром в более чем 40 фильмах, среди которых «Малышка на миллион», «Таинственная река» и «Гран Торино». Четырежды Клинт выигрывал «Оскар».