Лекс Лютор в мощной броне — на новом фото из фильма «Супермен 2»

1 июня режиссёр Джеймс Ганн опубликовал новый кадр из фильма «Супермен: Человек завтрашнего дня». На нём можно увидеть Лекса Лютора в исполнении Николаса Холта, который находится в продвинутой броне.

По сюжету будущей ленты бывший злодей должен будет объединиться с Суперменом, чтобы отразить инопланетную угрозу. В этот раз Земле угрожает Брейниак, киборг-пришелец, который путешествует по вселенным и поглощает знания различных цивилизаций.

Премьера фильма «Супермен: Человек завтрашнего дня» в мировом прокате состоится 9 июля 2027 года. До этого выйдут три проекта, которые связаны с киновселенной DC — сериал «Фонари», а также фильмы «Супергёрл» и «Глиноликий».