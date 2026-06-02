Сидни Суини открыла свою продюсерскую компанию в Голливуде

Сидни Суини открыла свою продюсерскую компанию в Голливуде
Комментарии

По данным Deadline, звезда «Горничной и „Эйфории“ Сидни Суини открыла свою продюсерскую компанию Honey Trap в Голливуде. Актриса хочет попробовать свои силы в режиссуре.

Первой заключённой сделкой уже стало соглашение с Sony Pictures. Правда, пока его детали не раскрывают. Компания будет работать с кино и сериалами.

В Honey Trap мы верим, что самые незабываемые истории — это истории о противоречиях. Красота и опасность, близость и власть, уязвимость и контроль. Наша миссия — создавать смелые, кинематографичные фильмы и сериалы, которые бросают вызов привычному восприятию, заставляют задуматься и оставляют неизгладимый эмоциональный след.

Над каким проектом компания поработает первым, неизвестно.

