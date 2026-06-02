Ремейк «Побега из Нью-Йорка» снимет Зак Снайдер
Источники The Hollywood Reporter сообщили, что режиссёром «Побега из Нью-Йорка» станет Зак Снайдер. Ранее сообщалось, что постановщиками выступят Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт, режиссёры пятой части «Крика» и триллера «Я иду искать».
Сюжет оригинальной картины разворачивался в 1997 году во время Третьей мировой войны. В фильме показали остров Манхэттен как большую тюрьму строгого режима. Главным героем выступал Змей Плискин, который должен был освободить захваченного президента США из плена.
Главную роль в ленте сыграл Курт Рассел, а снял фильм Джон Карпентер, известный по франшизе «Хэллоуин».
