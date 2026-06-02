Расписание первого игрового дня IEM Cologne Major 2026 по Counter-Strike 2

Комментарии

Сегодня, 2 июня, стартует первый этап турнира Intel Extreme Masters Cologne Major 2026 по Counter-Strike 2. Участники разыграют $ 1,25 млн и звание лучшей команды мира.

Права на трансляцию матчей IEM Cologne Major 2026 в России принадлежат Okko.

На первом этапе команды будут выступать по швейцарской системе — участники должны набрать три победы для прохода дальше, а три поражения будут означать вылет с турнира. Матчи проходят в формате best-of-1 (одна карта).

Расписание первого тура IEM Cologne Major 2026 на вторник, 2 июня:

  • 13:30. M80 (США) — Lynn Vision Gaming (Китай);
  • 13:30. SINNERS (Европа) — FlyQuest (Австралия);
  • 14:30. B8 (Украина) — TYLOO (Китай);
  • 14:30. MIBR (Бразилия) — THUNDER dOWNUNDER (Австралия);
  • 15:30. GamerLegion (Европа) — NRG (США);
  • 15:30. HEROIC (Европа) — (Бразилия);
  • 16:30. BetBoom Team (Россия) — Gaimin Gladiators (Бразилия);
  • 16:30. BIG (Германия) — Team Liquid (Европа).

IEM Cologne Major 2026 проходит со 2 по 21 июня. 32 команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 1,25 млн.

Пять королей на один трон! Главные фавориты IEM Cologne Major 2026 по Counter-Strike 2
