Тейлор Свифт написала для «Истории игрушек 5» новую песню

По данным Variety, Тейлор Свифт записала песню для «Истории игрушек 5». Появилась даже её обложка, стилизованная под мультфильм. Композиция получила название I Knew It, I Knew You, она прозвучит в мультфильме и войдёт в его саундтрек.

Лента расскажет о новых приключениях Вуди, Базза, Джесси и остальных друзей. В этот раз игрушки столкнутся с новым крайне опасным врагом — планшетом LilyPad. Он будет занимать всё время их новой хозяйки Банни, из-за чего персонажи должны придумать способ, как вернуть внимание девочки к себе.

Премьера продолжения культовой анимационной серии состоится 19 июня.