Первые кадры фильма «Любой ценой» с Марком Уолбергом в одной из главных ролей

Издание Entertainment Weekly поделилось первыми кадрами фильма «Любой ценой». Главные роли в нём исполнили Марк Уолберг и Яхья Абдул-Матин II.

Фото: Entertainment Weekly

Фильм рассказывает о наёмном убийце и агенте ФБР, которые объединяются, чтобы расследовать убийства лидеров движения за гражданские права в 1960-х годах.

В ленте также снялись Джанкарло Эспозито, Дэвид Стрэтэйрн, Джош Лукас и другие. Режиссёром выступил Элеганс Браттон. Основные съёмки начались 15 апреля 2025 года в Атланте. Они уже завершились.

Дату выхода картины в зарубежный прокат пока не называют. Нет пока и первого трейлера или тизера — лишь дебютные кадры.