Фильм ужасов «Хокум» со звездой «Разделения» вышел в онлайне

Сегодня состоялась цифровая премьера фильма ужасов «Хокум» со звездой «Разделения» Адамом Скоттом. Ленту уже можно посмотреть в зарубежных онлайн-площадках.

Лента рассказывает о писателе, у которого умерли отец и мать. Он отправляется в дальнюю часть Ирландии, чтобы развеять прах родителей. В какой-то момент герой выясняет, что в отеле, где останавливалась его семья, живёт злая ведьма.

Вместе с ним в проекте сыграли Дэвид Уилмот («Дыши ради нас»), Остин Амелио («Ходячие мертвецы»), Флоренс Ордеш («Отправление») и другие актёры. Режиссёром выступил Дэмиэн Маккарти («Астрал. Медиум»).

Официальная премьера картины в России состоялась 7 мая.