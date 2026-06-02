Том Холланд хочет сняться в эпизоде сериала про Карателя со взрослым рейтингом

Том Холланд в интервью рассказал, что хотел бы появиться в эпизоде сериала про Карателя. По словам актёра, дуэт Паучка и Фрэнка Касла в шоу зрители бы точно оценили.

Посмотрим, как выглядит версия Человека-паука с рейтингом R.

Режиссёром картины выступил Дестин Дэниел Креттон — автор другого супергеройского фильма киновселенной Marvel, «Шан-Чи и легенда 10 колец».

К главным ролям вернулись Том Холланд, Зендея и Джейкоб Баталон. В ленте также появятся Халк и Каратель, а также неизвестный персонаж, которого сыграет звезда «Очень странных дел» Сэди Синк. «Человек-паук: Новый день» выйдет в мировом прокате 31 июля.