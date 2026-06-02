Начались съёмки криминальной драмы «Палево» с Иваном Янковским — первые кадры

Онлайн-кинотеатр Wink объявил о старте производства сериала «Палево». Съёмки криминальной драмы уже идут, дата премьеры станет известна позже. Вместе с этим авторы представили первые кадры из проекта.

Будущее шоу расскажет историю Ксении — жены богатого девелопера, которая пытается быть своей среди жителей Рублёвки. Но по трагической случайности она оказывается замешана в делах подпольной торговли люксовыми подделками.

Главные роли в сериале сыграют Иван Янковский («Преступление и наказание»), Паулина Андреева («Метод»), Антон Васильев («Приговор») и Яна Поплавская («Неошибка»). Режиссёром выступит Илья Аксёнов («Капельник», «Мир! Дружба! Жвачка!»).