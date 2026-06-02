Улучшенный сюжет и геймплей: детали поддержки игры Crimson Desert до сентября

Студия Pearl Abyss рассказала о поддержке игры Crimson Desert в ближайшие месяцы. До конца сентября в экшен добавят новый контент, о котором в том числе просили геймеры.

Так, разработчики улучшат сюжетные ролики, которые станут более целостными и раскроют больше деталей о происходящем в мире игры. Авторы добавят новый контент со сражениями, улучшенный игровой процесс за двух играбельных персонажей, помимо самого Клиффа, возможность использовать сохранения на разных платформах и другие функции.

В Pearl Abyss также подтвердили, что уже работают над большим сюжетным дополнением для Crimson Desert. У него пока нет даты релиза.

Релиз Crimson Desert состоялся 20 марта на ПК, PS5 и Xbox Series. Продажи экшена превышают 5 млн копий, а рейтинг игры в Steam сейчас составляет 83% одобрения.