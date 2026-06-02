Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Связь 5G не будет работать на iPhone в России — СМИ

Связь 5G не будет работать на iPhone в России — СМИ
Комментарии

В конце мая стало известно, что в России готовятся запустить первые публичные сети 5G на необычных для мировой технологии частотах. Информация об этом появилась в материалах Госкомиссии по радиочастотам.

Спустя несколько дней собеседники «Известий» рассказали, с какими проблемами могут столкнуться владельцы смартфонов iPhone. Эксперты отметили, что чисто технически гаджеты Apple поддерживают частоты, на которых должны работать 5G в России. Однако корпорация Тима Кука контролирует активацию стандартов связи на устройствах, и операторы обязаны согласовывать с Apple подключение к новым сетям.

В 2022 году Apple приостановила свою работу в России, что делает сертификацию и настройку iPhone для работы в отечественных сетях 5G практически невозможными. Ещё один важный нюанс: последние модели смартфонов компании поступают в Россию с помощью серого импорта, которые не могут быть адаптированы для работы в российских сетях.

При этом в ComNews Research считают, что и эта проблема обходима — достаточно будет прописать операторские настройки точки доступа (Access Point Name, APN) и теоретически iPhone сможет работать в России на частотах 5G.

Материалы по теме
Первые сети 5G запустят в России летом — СМИ
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android