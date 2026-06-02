Анонс Clutch — сюжетной гонки от бывших авторов Forza Horizon в духе Need for Speed

Британская студия Maverick Games представила свой дебютный проект — гоночную аркаду Clutch. Её релиз состоится в 2027 году на ПК, PS5 и Xbox Series, проект создаётся на движке Unreal Engine 5. Полноценный показ игры пройдёт на The Game Awards 2026, которая состоится 6 июня .

Clutch — гонка в духе Need for Speed Heat: днём проходят официальные соревнования, а ночью в дело вступают нелегальные гонщики. Авторы делают большой упор на детализацию автомобилей и их тюнинг в стиле Need for Speed Underground. В проекте также будет полноценный сюжет с роликами в духе NFS The Run и Payback.

Разработкой руководит Майк Браун, бывший сотрудник Playground Games, который работал над Forza Horizon 2-5. Авторы уже назвали свою главную задачу в Clutch: выпустить необычную игру в открытом мире, которая «освежит весь жанр, а не будет повторением чего-то привычного».

Скриншоты Clutch

Фото: Maverick Games

Фото: Maverick Games

Фото: Maverick Games