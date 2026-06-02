Все фильмы серии «Сумерки» вновь покажут в кинотеатрах России

Кинокомпания «Кино.Арт.Про» анонсировала повторный показ саги «Сумерки». Все пять картин по мотивам романов Стефани Майер вновь покажут в России этой осенью.

Так, первую часть можно будет посмотреть с 17 сентября, а остальные фильмы будут выпускать через месяц. Финальную картину франшизы — «Рассвет. Часть 2» — можно будет посмотреть с 11 февраля 2027 года.

График показов саги «Сумерки» в России:

«Сумерки» — 17 сентября 2026.

«Сумерки. Сага. Новолуние» — 8 октября 2026.

«Сумерки. Сага. Затмение» — 5 ноября 2026.

«Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 1» — 10 декабря 2026.

«Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 2» — 11 февраля 2027.

Ранее кинокомпания Lionsgate проводила похожий показ всей серии на YouTube — все пять картин транслировались в сентябре 2025 года на протяжении недели.