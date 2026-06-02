Вышел русский трейлер аниме «Призрак в доспехах» — премьера в кино 25 июня

Компания DEEP представила русскоязычный трейлер новой аниме-адаптации «Призрака в доспехах» в дубляже NDA STUDIO. Премьера первых двух эпизодов состоится 25 июня — их покажут в кинотеатрах России.

Видео доступно в группе DEEP — аниме во ВКонтакте. Права принадлежат DEEP.

Предстоящее аниме станет более точной экранизацией оригинальной манги от Масамунэ Сиро и будет отличаться от предыдущих адаптаций. Главным героем вновь выступит майор Мотоко Кусанаги, которая состоит в элитном подразделении по борьбе с киберпреступностью в Японии под названием «Девятый отдел». Ей предстоит не только бороться с криминальными группами, но и найти смысл жизни.

