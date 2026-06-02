Расписание выхода второго сезона сериала «Шугар» с Колином Фарреллом

Уже 19 июня состоится премьера второго сезона сериала «Шугар». Шоу вновь расскажет о частном детективе, расследующем таинственное исчезновение любимой внучки легендарного голливудского продюсера Джонатана Сигела. В продолжении главный герой возьмётся за дело о пропаже ещё одного человека и также будет искать ответы на вопросы о своей пропавшей сестре.

Во второй сезон вновь войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по пятницам в онлайн-кинотеатре Apple TV. Финал состоится 7 августа.

Расписание выхода второго сезона сериала «Шугар»