Расписание выхода второго сезона сериала «Шугар» с Колином Фарреллом
Уже 19 июня состоится премьера второго сезона сериала «Шугар». Шоу вновь расскажет о частном детективе, расследующем таинственное исчезновение любимой внучки легендарного голливудского продюсера Джонатана Сигела. В продолжении главный герой возьмётся за дело о пропаже ещё одного человека и также будет искать ответы на вопросы о своей пропавшей сестре.
Во второй сезон вновь войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по пятницам в онлайн-кинотеатре Apple TV. Финал состоится 7 августа.
Расписание выхода второго сезона сериала «Шугар»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|19 июня
|2-я серия
|26 июня
|3-я серия
|3 июля
|4-я серия
|10 июля
|5-я серия
|17 июля
|6-я серия
|24 июля
|7-я серия
|31 июля
|8-я серия
|7 августа
