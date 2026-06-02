S1ren пропустит весь IEM Cologne Major 2026 — d1Ledez заменит его в BetBoom Team

S1ren пропустит весь IEM Cologne Major 2026 — d1Ledez заменит его в BetBoom Team
CEO BetBoom Team Артём Pioneer Савельев сообщил, что Даниил d1Ledez Кустов останется в составе команды до конца IEM Cologne Major 2026 в Counter-Strike 2.

Ситуация с составом стала следствием многонедельной неопределённости, вызванной визовыми проблемами. Изначально d1Ledez должен был заменить Павла s1ren Оглоблина только в первых матчах турнира.

S1ren отреагировал на пропуск мэйджора в личном телеграм-канале и призвал поддержать команду и d1Ledez.

Настроение — хуже быть не может. Я желаю удачи парням, буду следить и болеть. Поддержите BB Team, особенно d1Ledez, который через всю боль таки доехал до мэйджора.

По правилам мэйджора, BetBoom Team имеет право использовать d1Ledez до момента возвращения s1ren в основной состав. Однако после обратной замены команда теряет право на дальнейшие изменения до конца турнира.

BetBoom Team ранее уже сталкивалась с визовыми проблемами — на нескольких турнирах перед мэйджором команда выступала с двумя заменами. Первый матч BetBoom Team на мэйджоре состоится 2 июня с Gaimin Gladiators.

