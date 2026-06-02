Гейб Ньюэлл вступился за игры для взрослых в Steam — он даже накричал на юриста Valve

Глава Valve Гейб Ньюэлл лично встал на защиту эротических видеоигр в Steam: деталями поделилось издание Bloomberg. По данным инсайдеров, босс часто спорил с главным юристом компании на эту тему.

Ньюэлл якобы редко вмешивается в работу компании — кроме особых случаев. По словам одного из очевидцев, Гейб накричал на юридического консультанта Valve Карла Квокенбуша, когда тот выступил за более активную модерацию в Steam.

За что, чёрт возьми, я тебе плачу, если ты так считаешь?

Время от времени Valve начинает удалять из Steam порно-игры, однако большинство релизов остаются доступными. Некоторые активисты обвиняют площадку в бездействии и грозят судебными исками.

