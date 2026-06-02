State of Play, июнь 2026, смотреть, где, время проведения

Стрим State of Play с показом «Росомахи» пройдёт уже сегодня ночью
В ночь со вторника на среду Sony проведёт очередную онлайн-презентацию серии State of Play. Трансляция начнётся 3 июня в 2:00 по мск, а следить за трансляцией можно будет на YouTube и Twitch-канале бренда.

Также на Twitch в разделе «Мероприятия» можно будет найти рестримы популярных контентмейкеров: на русском за ходом эфира будут следить WELOVEGAMES, Дмитрий Бэйл, Джус и другие.

Ожидается, что стрим продлится примерно 60 минут — за это время геймерам представят множество игр. Среди них будут уже анонсированные проекты, однако могут быть и мировые премьеры. Главной игрой трансляции станет «Росомаха» — супергеройский экшен от студии Insomniac, авторов «Человека-паука».

В Sony также обещают поделиться будущим игр на PlayStation 5, включая некоторые апдейты по грядущим проектам на консоли.

