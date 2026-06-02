Фильм Натиск (Onslaught, 2026) — дата выхода, когда выйдет, смотреть трейлер

Вышел трейлер хоррор-боевика «Натиск» со звездой «Андора» — выход 4 сентября
Кинокомпания A24 представила большой трейлер фильма «Натиск». Хоррор-боевик выйдет в мировых кинотеатрах 4 сентября, лента также официально выйдет в России. Дату выхода в стране назовут позже.

Видео доступно на YouTube-канале A24. Права на видео принадлежат A24.

По сюжету ленты с секретной военной базы сбегает специально выведенный суперсолдат, за ним тут же отправляются наёмники. Защитить от существа себя и свою дочь приходится матери-одиночке.

Главные роли в фильме сыграли Адрия Архона («Андор»), Дэн Стивенс («Зов предков») и Ребекка Холл («Престиж»). Режиссёром стал Адам Вингард («Годзилла против Конга»).

