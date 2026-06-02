PARIVISION пропустит BLAST Slam VII по Dota 2 — команду заменит Team Liquid

Киберспортивная организация PARIVISION объявила о пропуске LAN-стадии BLAST Slam VII по Dota 2. Команда не смогла вовремя оформить документы для участия в турнире, несмотря на выход в плей-офф со второго места групповой стадии.

Мы признательны организаторам BLAST за поддержку в попытках решить ситуацию, а также фанатам — за поддержку во время онлайн-этапа.

Место PARIVISION в сетке заняла Team Liquid. В связи с заменой участника организаторы изменили структуру плей-офф: в четвертьфиналах сыграют Team Falcons, Team Liquid, Team Yandex и Aurora Gaming, а LGD Gaming и BetBoom Team начнут турнир сразу с полуфиналов.

LAN-стадия BLAST Slam VII проходит в Дании. Команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.