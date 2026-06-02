Начались съёмки фантастического сериала «ЛИДА» про ИИ-психолога в будущем — кадры

Онлайн-кинотеатр Okko при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») приступил к съёмочному процессу сериала «ЛИДА» в жанре научной фантастики.

Сюжет расскажет об инновационной ИИ-терапии «ЛИДА» — в будущем она помогает пациентам с тяжёлыми психологическими травмами. Однако ситуация осложняется, когда один из участников эксперимента загадочно погибает.

В сериале сыграли Сергей Юшкевич, Ксения Кутепова, Сергей Двойников, Геннадий Блинов, Григорий Чабан, Софья Лебедева и другие. Режиссёром нового проекта выступил Овез Нарлиев («Родные люди», «Отмороженные»).

Первые кадры сериала «ЛИДА» (2026)

Фото: Okko

