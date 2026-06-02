Сериал Укрытие, 3-й сезон (2026) — смотреть трейлер онлайн, сюжет, актёры, дата выхода

Большой трейлер третьего сезона сериала «Укрытие» от Apple — премьера 3 июля
Компания Apple представила большой трейлер третьего сезона сериала «Укрытие». Флагманское фантастическое шоу компании стартует уже 3 июля. В продолжение войдёт 10 эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.

Будущий третий сезон «Укрытия» станет мостом к финальному четвёртому сезону, который завершит сюжет проекта. В нём авторы сфокусируются на предыстории страшной глобальной катастрофы, которая привела к созданию огромных бункеров.

События сериала «Укрытие» разворачиваются в будущем вокруг 10-тысячного поселения, которое живёт на 144 этажах глубоко под землёй. Общество считает, что поверхность токсична и уже не приспособлена для жизни, однако не все согласны с этой теорией. Главные роли в сериале исполнят Ребекка Фергюсон («Дюна»), Тим Роббинс («Побег из Шоушенка»), Харриет Уолтер («Вавилон») и Коммон («Джон Уик 2»).

