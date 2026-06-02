Стартовала бесплатная неделя в Marathon — шутер стал доступен всем желающим

Стартовала бесплатная неделя в Marathon — шутер стал доступен всем желающим
Второй сезон Marathon официально стартовал — в честь этого разработчики сделали доступ к экстракшен-шутеру временно бесплатным. Поиграть смогут все желающие со 2 по 9 июня, акция работает на всех платформах.

В начале второго сезона открываем двери в Marathon для всех желающих, чтобы каждый мог опробовать обновление и множество изменений, внесённых на протяжении первого сезона. Этот период идеально подходит, чтобы позвать друзей и собрать отряд — или оценить игру самостоятельно, ведь абсолютно все будут начинать с чистого листа.

Экстракшен-шутер вышел 5 марта на PS5, Xbox Series и ПК. События Marathon разворачиваются в далёком будущем, игроки выступают в роли одного из кибернетических наёмников, который отважился сделать шаг в неизвестность и побороться за выживание и богатства.

