«Это двигатель нашей жизни». Кристофер Нолан ответил, почему снимает фильмы о времени

Режиссёр Кристофер Нолан объяснил, почему часто поднимает тему времени в своих фильмах. По словам постановщика, это важнейшее явление, которое стоит внимания.

Почему время? Я всегда жил в нём. Это двигатель нашей жизни. Это то, с чем мы постоянно боремся. Это то, что мучает или преследует нас и днём, и ночью.

Нолан снял сразу несколько культовых фильмов про перемещения во времени. Среди них выделяются «Мементо», «Довод», «Интерстеллар» и «Начало» — в каждой из работ эта тема имеет определяющее значение.

Ранее режиссёр рассказал, что никогда не пользуется смартфоном и предпочитает печатные письма вместо электронной почты.