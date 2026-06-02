Российская BetBoom Team выиграла свой первый матч на IEM Cologne Major 2026 по CS 2

BetBoom Team одержала победу над Gladiators в первом раунде IEM Cologne Major 2026 по Counter-Strike 2. Матч на карте Dust2 завершился со счётом 13:4 в пользу российского коллектива.

CS 2. Intel Extreme Masters Cologne Major 2026 . Этап 1
02 июня 2026, вторник. 17:00 МСК
BetBoom Team
Окончен
1 : 0
Gaimin Gladiators

Лучшими игроками встречи стали Кирилл Boombl4 Михайлов (19-8), Кирилл Magnojez Роднов (14-9) и Даниил d1Ledez Кустов (14-9). Напомним, d1Ledez заменяет Павла s1ren Оглоблина, который пропускает весь мэйджор из-за визовых проблем.

BetBoom Team продолжит путь на мэйджоре во 2-м туре первой стадии, который пройдёт позднее.

IEM Cologne Major 2026 проходит со 2 по 21 июня в Кёльне. Призовой фонд турнира составляет $ 1,25 млн.

