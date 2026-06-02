Новая версия Fallout 76 для PS5 и Xbox Series выйдет летом — бета-тест пройдёт в июне

Многопользовательская ролевая игра Fallout 76 получит версии для консолей версии для PS5, PS5 Pro и Xbox Series.

Новая вариация культовой RPG выйдет до конца лета, а уже в июне все владельцы оригинальной игры смогут принять участие в бета-тесте. В Fallout 76 существенно улучшат графику — изменения коснутся дистанции отрисовки и теней, также будет увеличено разрешение. На консолях последнего поколения игра будет идти в 60 FPS.

Fallout 76 вновь обрела популярность после выхода одноимённого сериала по франшизе в 2024 году. Тогда игра вместе с Fallout 4 смогла войти в топ-10 самых продаваемых игр Steam.