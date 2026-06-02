В Великобритании детям хотят запретить общаться с незнакомцами в Roblox и Minecraft

Власти Великобритании продолжают искать пути защитить детей от вреда в интернете. Вслед за запретом пользоваться соцсетями до 16 лет готовится новый закон — теперь относительно видеоигр.

Министр по вопросам безопасности в интернете Канишка Нараян рассказал СМИ, что часто слышит истории о знакомстве детей с незнакомцами именно в онлайн-играх, а не в соцсетях. Теперь Нараян собирает уделить большое внимание способам общения в Roblox, Minecraft и других онлайн-проектах.

Ранее в Британии начали обсуждать запрет социальной сети X (бывший «Твиттер») Илона Маска. Причиной называли ИИ-бот Grok, с помощью которого пользователи могут создавать в X откровенные изображения женщин и детей.

