Актёр Идрис Эльба был посвящён в рыцари

Актёр Идрис Эльба был посвящён в рыцари
Известный британский актёр Идрис Эльба был официально посвящён в рыцари королём Великобритании Чарльзом III. Теперь к нему нужно обращаться как «Сэр Идрис Эльба».

До Эльбы такой почести удостаивались лишь самые культовые представители кино: среди них Энтони Хопкинс, Патрик Стюарт, Майкл Кейн, Гэри Олдман и некоторые другие.

Идрис Эльба исполнял важнейшие роли в таких фильмах, как «Лютер», «Тор», «Тёмная башня», «Три тысячи лет желаний» и «Главы государств». Он также появлялся в «Звере», «Тем больнее падать», «Городском ковбое» и других проектах. В 2012 году британец выиграл премию «Золотой глобус».

