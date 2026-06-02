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Мелодрама «Твоё сердце будет разбито» выйдет в онлайне 5 июня: фильм собрал почти 1 млрд

Мелодрама «Твоё сердце будет разбито» выйдет в онлайне 5 июня: фильм собрал почти 1 млрд
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Российская мелодрама «Твоё сердце будет разбито» уже в пятницу, 5 июня, станет доступна в онлайн-кинотеатрах.

Лента вышла в конце марта и за месяц собрала в кинотеатрах 930 млн рублей, вплотную приблизившись к 10-значной отметке (1 млрд рублей). Сейчас также планируется продолжение фильма.

«Твоё сердце будет разбито» рассказывает историю старшеклассницы Полины, которая спасается от травли в новой школе и идёт на сделку с главным хулиганом Барсом. Он должен притворяться её парнем и защищать, а она — делать всё, что он скажет. В ходе этой игры у пары появляются настоящие чувства, но у её семьи и одноклассников есть причины разлучить влюблённых.

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