Мелодрама «Твоё сердце будет разбито» выйдет в онлайне 5 июня: фильм собрал почти 1 млрд

Российская мелодрама «Твоё сердце будет разбито» уже в пятницу, 5 июня, станет доступна в онлайн-кинотеатрах.

Лента вышла в конце марта и за месяц собрала в кинотеатрах 930 млн рублей, вплотную приблизившись к 10-значной отметке (1 млрд рублей). Сейчас также планируется продолжение фильма.

«Твоё сердце будет разбито» рассказывает историю старшеклассницы Полины, которая спасается от травли в новой школе и идёт на сделку с главным хулиганом Барсом. Он должен притворяться её парнем и защищать, а она — делать всё, что он скажет. В ходе этой игры у пары появляются настоящие чувства, но у её семьи и одноклассников есть причины разлучить влюблённых.