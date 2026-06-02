Роберт Паттинсон читал сценарий «Одиссеи» перед решением по роли: другие согласились сразу

Роберт Паттинсон стал единственным в актёрском составе фильма «Одиссея», кто захотел ознакомиться со сценарием перед согласием на съёмки.

Как рассказал режиссёр Кристофера Нолана, все остальные актёры сразу соглашались на его предложения. Поэтому просьба Паттинсона даже немного удивила постановщика:

Хотите прочитать? Все остальные сразу согласились.

«Одиссея» расскажет эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Лента стала первой картиной, которую полностью сняли на IMAX-камеры. Главного героя воплотит на экране звезда «Отступников» и «Марсианина» Мэтт Дэймон. В фильме также снялись знаменитые голливудские актёры: Том Холланд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал.

Премьера картины состоится 17 июля.