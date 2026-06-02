В EA Sports FC 26 добавили усиленных игроков «ПСЖ» — Сафонов с рейтингом 96

2 июня в EA Sports FC 26 добавили новый набор карточек, посвящённый прошедшей Лиге Чемпионов. За победу в турнире французская команда «ПСЖ» получила набор усиленных карточек с рейтингом 96 .

В новую команду вошли основные звёзды команды, которые появились в финале: от нападающего Усмана Дембеле до российского вратаря Матвея Сафонова. Усиленную версию также получил украинский центральный защитник Илья Забарный и португальский нападающий Гонсалу Рамуш.

Команда победителей ЛЧ 25-26 в FC 26 Фото: EA

Все 14 игроков сейчас доступны в режиме Ultimate Team в EA Sports FC 26 до 9 июня — их можно получить в наборах или купить на трансферном рынке по высоким ценам. По традиции почти все футболисты получили по три игровых стиля и очень высокие характеристики.