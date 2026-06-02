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BetBoom Team в одном матче от второй стадии IEM Cologne Major 2026 в CS 2

BetBoom Team в одном матче от второй стадии IEM Cologne Major 2026 в CS 2
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Российская BetBoom Team справилась с Team Liquid в рамках второго тура первой стадии IEM Cologne Major 2026 в Counter-Strike 2. Матч закончился со счётом 13:9 на Dust2.

CS 2. Intel Extreme Masters Cologne Major 2026 . Этап 1
02 июня 2026, вторник. 22:25 МСК
BetBoom Team
Идёт
0 : 0
Team Liquid

Лучшим игроком стал Кирилл Boombl4 Михайлов с KD 15-12 и рейтингом 1,40. Из российской команды с минусовым рейтингом стал Кирилл Magnojez Роднов. Со стороны Team Liquid лучше всего себя показал Марио malbsMd Самайоа с KD 16-14 и рейтингом 1,34.

Благодаря победе BetBoom Team прошла в сетку 2-0 и находится в одной победе от прохода во вторую стадию мэйджора. Team Liquid же падает в сетку 1-1.

IEM Cologne Major 2026 проходит со 2 по 21 июня в Кёльне. Призовой фонд турнира составляет $ 1,25 млн.

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