Результаты первого игрового дня IEM Cologne Major 2026 по Counter-Strike 2
2 июня завершился первый игровой день турнира Intel Extreme Masters Cologne Major 2026 по Counter-Strike 2. Участники первой стадии отыграли сразу два тура.
В ходе 1-го тура победы одержали FlyQuest, Sharks, BetBoom Team и другие команды. Отметим, на большинство победивших в пикемы ставили 0-3.
Результаты первого тура IEM Cologne Major 2026
- M80 13:8 Lynn Vision;
- FlyQuest 16:14 SINNERS;
- THUNDER dOWNUNDER 13:6 MIBR;
- B8 13:6 TYLOO;
- HEROIC 10:13 Sharks;
- GamerLegion 13:10 NRG;
- BetBoom Team 13:4 Gaimin Gladiators;
- Team Liquid 13:10 BIG.
Сразу после стартовал 2-й тур, где российская BetBoom Team одержала ещё одну победу и находится в одной карте от перехода во вторую стадию.
Результаты второго IEM Cologne Major 2026
- HEROIC 11:13 Lynn Vision;
- B8 13:11 THUNDER dOWNUNDER;
- SINNERS 6:13 NRG;
- MIBR 16:14 TYLOO;
- GamerLegion 13:11 FlyQuest;
- M80 13:6 Sharks;
- BIG 13:1 Gaimin Gladiators;
- BetBoom Team 13:9 Team Liquid.
IEM Cologne Major 2026 проходит со 2 по 21 июня. 32 команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 1,25 млн.
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