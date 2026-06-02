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Результаты первого игрового дня IEM Cologne Major 2026 по Counter-Strike 2

Результаты первого игрового дня IEM Cologne Major 2026 по Counter-Strike 2
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2 июня завершился первый игровой день турнира Intel Extreme Masters Cologne Major 2026 по Counter-Strike 2. Участники первой стадии отыграли сразу два тура.

В ходе 1-го тура победы одержали FlyQuest, Sharks, BetBoom Team и другие команды. Отметим, на большинство победивших в пикемы ставили 0-3.

Результаты первого тура IEM Cologne Major 2026

  • M80 13:8 Lynn Vision;
  • FlyQuest 16:14 SINNERS;
  • THUNDER dOWNUNDER 13:6 MIBR;
  • B8 13:6 TYLOO;
  • HEROIC 10:13 Sharks;
  • GamerLegion 13:10 NRG;
  • BetBoom Team 13:4 Gaimin Gladiators;
  • Team Liquid 13:10 BIG.

Сразу после стартовал 2-й тур, где российская BetBoom Team одержала ещё одну победу и находится в одной карте от перехода во вторую стадию.

Результаты второго IEM Cologne Major 2026

  • HEROIC 11:13 Lynn Vision;
  • B8 13:11 THUNDER dOWNUNDER;
  • SINNERS 6:13 NRG;
  • MIBR 16:14 TYLOO;
  • GamerLegion 13:11 FlyQuest;
  • M80 13:6 Sharks;
  • BIG 13:1 Gaimin Gladiators;
  • BetBoom Team 13:9 Team Liquid.

IEM Cologne Major 2026 проходит со 2 по 21 июня. 32 команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 1,25 млн.

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