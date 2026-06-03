Sony показала семь минут геймплея «Росомахи» для PS5 — релиз 15 сентября

На презентации State of Play студия Insomniac Games представила свежий геймплей «Росомахи». Новый экшен про знаменитого героя комиксов и фильмов Marvel выйдет 15 сентября 2026 года только на PlayStation 5.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStaion. Права на видео принадлежат Sony.

«Росомаха» — новый проект студии Insomniac Games, создателей «Человека-паука», «Майлза Моралеса» и Ratchet & Clank. Это линейный экшен от третьего лица, который расскажет историю Джеймса Хоулетта, мутанта, вооружённого выдвижными когтями и способностью к самоисцелению. Герой побывает во многих локациях по всему миру в поисках своих целей.

В продолжительном ролике авторы продемонстрировали брутальную боевую систему с обилием крови и представили ещё одного персонажа из вселенной «Людей-Икс» — Джин Грей. Разработчики обещают, что в игре появятся и другие знаменитые герои из франшизы.