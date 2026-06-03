Ремейк первой Tomb Raider: Legacy of Atlantis про Лару Крофт выйдет 12 февраля — трейлер

Компания Amazon Game Studios представила новый трейлер Tomb Raider: Legacy of Atlantis — ремейк культовой Tomb Raider. Экшен про Лару Крофт выйдет уже 12 февраля 2027 года на ПК и консолях. Владельцы расширенного издания смогут начать игру на два дня раньше, 10-го числа.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Amazon.

События проекта развернутся во множестве самых разных мест, а основные механики останутся схожими с оригинальным проектом. Девушка побывает во многих местах по всему миру: от джунглей Перу до древних руин Греции, от пустынь Египта до окутанного ореолом тайн средиземноморского острова.

Предзаказы игры уже стартовали на всех платформах — игра не получит официальный перевод на русский язык. Проект создают на движке Unreal Engine 5.