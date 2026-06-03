Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Хоррор Silent Hill: Townfall от первого лица выйдет 24 сентября — новый трейлер

Хоррор Silent Hill: Townfall от первого лица выйдет 24 сентября — новый трейлер
Комментарии

На презентации State of Play издательство Konami представила свежий трейлер Silent Hill: Townfall — новой игры по культовой вселенной. Проект выйдет на ПК и консолях уже 24 сентября 2026 года, разработкой занимается студия Screen Burn Games.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Konami.

Silent Hill: Townfall — новая глава во вселенной серии. Это первая часть франшизы, действие которой развернётся от первого лица. Авторы обещают показать новый взгляд на хоррор-вселенную, ведь в этот раз действие развернётся в тихом городке в Шотландии.

Главным героем выступит Саймон Орделл, которого вызывают обратно на остров Сент-Амелия, чтобы «всё исправить». Однако там он сталкивается с городом, лежащим тихо под густым туманом, казалось бы, заброшенным, но «не находящим покоя».

Материалы по теме
007: First Light: как авторы Hitman создали лучший аналог Uncharted 4 за последние 10 лет
007: First Light: как авторы Hitman создали лучший аналог Uncharted 4 за последние 10 лет
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android