Хоррор Silent Hill: Townfall от первого лица выйдет 24 сентября — новый трейлер

На презентации State of Play издательство Konami представила свежий трейлер Silent Hill: Townfall — новой игры по культовой вселенной. Проект выйдет на ПК и консолях уже 24 сентября 2026 года, разработкой занимается студия Screen Burn Games.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Konami.

Silent Hill: Townfall — новая глава во вселенной серии. Это первая часть франшизы, действие которой развернётся от первого лица. Авторы обещают показать новый взгляд на хоррор-вселенную, ведь в этот раз действие развернётся в тихом городке в Шотландии.

Главным героем выступит Саймон Орделл, которого вызывают обратно на остров Сент-Амелия, чтобы «всё исправить». Однако там он сталкивается с городом, лежащим тихо под густым туманом, казалось бы, заброшенным, но «не находящим покоя».