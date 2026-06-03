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Экшен Control: Resonant выйдет 24 сентября — сюжетный трейлер

Экшен Control: Resonant выйдет 24 сентября — сюжетный трейлер
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На стриме State of Play финская студия Remedy представила сюжетный трейлер Control: Resonant. Продолжение знаменитого фантастического шутера выйдет уже 24 сентября 2026 года на ПК, PS5 и Xbox Series.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Remedy.

Главным героем будущей игры выступит брат героини первой части Дилан, а сама игра станет слэшером с упором на акробатику вместо шутера. События игры развернутся в Нью-Йорке уже после финала оригинального экшена, когда угроза из Древнейшего дома вырвалась на свободу.

Проект официально переведут на русский язык — как и все последние игры студии Remedy. В команде сейчас также трудятся над ремейками дилогии Max Payne и другими проектами.

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