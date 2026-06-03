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Анонс хоррора Until Dawn 2 — продолжение «Дожить до рассвета» выйдет в 2027 году

Анонс хоррора Until Dawn 2 — продолжение «Дожить до рассвета» выйдет в 2027 году
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На стриме State of Play представили Until Dawn 2 — продолжение популярного хоррора от PlayStation. Игра создаётся только для консоли PS5, она выйдет в 2027 году.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Sony.

Судя по трейлеру, события второй части будут лишь косвенно связаны с оригинальной игрой 2015 года. За разработку проекта отвечает студия Firesprite (Horizon Call of the Mountain), всеми деталями авторы обещают поделиться в ближайшие месяцы.

Оригинальная Until Dawn вышла в 2015 году и получила высокие отзывы от игроков и критиков. После этого проект также получил ремейк и фильм по мотивам вселенной.

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