Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Анонс God of War: Laufey — продолжение God of War про жену Кратоса

Анонс God of War: Laufey — продолжение God of War про жену Кратоса
Комментарии

Финальным анонсом на стриме State of Play стала God of War: Laufey — новая игра по вселенной «Бога войны», Проект от студии Santa Monica выйдет «скоро» только на PS5, авторы уже представили 20 минут геймплея.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Sony.

Будущая игра выступит продолжением и одновременно спин-оффом God of War 2018 года. Сюжет игры посвящён Фэй, второй жене Кратоса и матери Атрея, которая после своей земной смерти оказывается в совершенно другом мире и пытается оттуда выбраться.

К роли Фэй вернулась актриса Дебора Энн Уолл, звезда «Сорвиголовы». Помощника героини — говорящий Куб — озвучивает Джек Куэйд (Хьюи из «Пацанов»).

Материалы по теме
007: First Light: как авторы Hitman создали лучший аналог Uncharted 4 за последние 10 лет
007: First Light: как авторы Hitman создали лучший аналог Uncharted 4 за последние 10 лет
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android