Анонс God of War: Laufey — продолжение God of War про жену Кратоса

Финальным анонсом на стриме State of Play стала God of War: Laufey — новая игра по вселенной «Бога войны», Проект от студии Santa Monica выйдет «скоро» только на PS5, авторы уже представили 20 минут геймплея.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Sony.

Будущая игра выступит продолжением и одновременно спин-оффом God of War 2018 года. Сюжет игры посвящён Фэй, второй жене Кратоса и матери Атрея, которая после своей земной смерти оказывается в совершенно другом мире и пытается оттуда выбраться.

К роли Фэй вернулась актриса Дебора Энн Уолл, звезда «Сорвиголовы». Помощника героини — говорящий Куб — озвучивает Джек Куэйд (Хьюи из «Пацанов»).