Фильм «Военная машина» получит продолжение
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Фильм «Военная машина» получит сиквел. К главной роли, вероятно, вернётся Алан Ричсон.
В оригинальном фильме рассказывалось про заключительный этап отбора в рейнджеры армии США. Тренировочные учения элитной команды превращаются в борьбу за выживание перед лицом невообразимой угрозы, с которой до этого никто не сталкивался. Солдатам предстоит победить своего самого сильного соперника.
Режиссёром оригинала выступил Патрик Хьюз («Неудержимые 3», «Телохранитель киллера»). В актёрский состав фильма также вошли Деннис Куэйд, Джай Кортни, Эсай Моралес, Дэниэл Уэббер.
Продолжение, если оно будет, тоже снимет Хьюз.
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