Netflix снимет сериал по «Правосудию для всех» с Аль Пачино

Netflix снимет сериал по картине «Правосудие для всех», в которой ведущую роль исполнил Аль Пачино.

Сериал по сценарию Джереми Миллера и Дэна Кона — это суровый взгляд на полную противоречий жизнь адвоката-идеалиста, который борется с коррумпированной правовой системой, пока не срывается и не устраивает выступление прямо в зале суда.

Проект, который сейчас находится в разработке на стриминговом сервисе, принадлежит Sony Pictures Television, дочерней компании Columbia Pictures, которая занималась дистрибуцией фильма.

Оригинальная картина вышла в 1979 году. Её снял Норман Джуисон. Деталей о создателях новой ленты пока нет.