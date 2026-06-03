Netflix снимет сериал по «Правосудию для всех» с Аль Пачино
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Netflix снимет сериал по картине «Правосудие для всех», в которой ведущую роль исполнил Аль Пачино.
Сериал по сценарию Джереми Миллера и Дэна Кона — это суровый взгляд на полную противоречий жизнь адвоката-идеалиста, который борется с коррумпированной правовой системой, пока не срывается и не устраивает выступление прямо в зале суда.
Проект, который сейчас находится в разработке на стриминговом сервисе, принадлежит Sony Pictures Television, дочерней компании Columbia Pictures, которая занималась дистрибуцией фильма.
Оригинальная картина вышла в 1979 году. Её снял Норман Джуисон. Деталей о создателях новой ленты пока нет.
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