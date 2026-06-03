Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Netflix снимет сериал по «Правосудию для всех» с Аль Пачино

Netflix снимет сериал по «Правосудию для всех» с Аль Пачино
Комментарии

Netflix снимет сериал по картине «Правосудие для всех», в которой ведущую роль исполнил Аль Пачино.

Сериал по сценарию Джереми Миллера и Дэна Кона — это суровый взгляд на полную противоречий жизнь адвоката-идеалиста, который борется с коррумпированной правовой системой, пока не срывается и не устраивает выступление прямо в зале суда.

Проект, который сейчас находится в разработке на стриминговом сервисе, принадлежит Sony Pictures Television, дочерней компании Columbia Pictures, которая занималась дистрибуцией фильма.

Оригинальная картина вышла в 1979 году. Её снял Норман Джуисон. Деталей о создателях новой ленты пока нет.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android