Стартовал четвёртый сезон мультсериала «Легенды о Vox Machina»
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Сегодня на Amazon Prime Video начал выходить четвёртый сезон сериала «Легенды о Vox Machina». В России сервис, к сожалению, не работает. Вышли три первые эпизода.
Мультсериал основан на первой кампании веб-сериала Dungeons & DragonsCritical Role. В озвучке приняли участие Лора Бэйли, Талиесин Джаффе, Эшли Джонсон, Мэттью Мерсер, Лиам О'Брайен, Мариша Рэй, Сэм Ригель и другие.
Проект — американский анимационный сериал в жанре фэнтези, созданный Metapigeon, Titmouse, Inc. и Amazon MGM Studios. Премьера состоялась на Amazon Prime Video 28 января 2022 года.
«Легенда о Vox Machina» получит и пятый сезон, но его дату выхода пока не говорят.
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