Расписание второго игрового дня IEM Cologne Major 2026 по Counter-Strike 2
Сегодня, 3 июня, продолжается первый этап турнира Intel Extreme Masters Cologne Major 2026 по Counter-Strike 2. Участники разыгрывают $ 1,25 млн и звание лучшей команды мира.
В этот день зрителей ждёт восемь матчей. Команды сыграют серии в формате best-of-3: две команды пройдут во вторую стадию, другие две покинут мэйджор.
Расписание 3-го тура IEM Cologne Major 2026 на среду, 3 июня:
Сетка 2-0:
- 17:30. GamerLegion (Европа) — BetBoom Team (Россия);
- 20:00. M80 (США) — B8 (Украина).
Сетка 1-1:
- 15:30. FlyQuest (Австралия) — NRG (США);
- 15:30. Sharks (Бразилия) — Lynn Vision Gaming (Китай);
- 16:30. MIBR (Бразилия) — Team Liquid (Европа);
- 16:30. BIG (Германия) — THUNDER dOWNUNDER (Австралия).
Сетка 0-2:
- SINNERS (Европа) — TYLOO (Китай);
- HEROIC (Европа) — Gaimin Gladiators (Бразилия).
IEM Cologne Major 2026 проходит со 2 по 21 июня. 32 команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 1,25 млн.
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