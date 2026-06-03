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Сидни Суини сыграет Катрину Ван Тассел в переосмыслении романа «Легенда о Сонной лощине»

Сидни Суини сыграет Катрину Ван Тассел в переосмыслении романа «Легенда о Сонной лощине»
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По данным Deadline, звезда «Эйфории» и «Горничной» Сидни Суини получила роль Катрины Ван Тассел в фильме по «Легенде о Сонной лощине».

Режиссёр и сценарист Линдси Андерсон Бир продала свой дебютный роман «Пустота» издательству Putnam, входящему в состав Penguin Random House. Бир выступит режиссёром и адаптирует сценарий. LuckyChap выступит продюсером вместе с Бир под своим брендом Lab Brew, а также с Суини, которая выступит продюсером под своим брендом Honey Trap.

Фильм переосмысливает роман с точки зрения Катрины Ван Тассел, которая становится центральной фигурой в опасной тайне и сверхъестественном любовном треугольнике.

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