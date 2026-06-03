Между событиями «Супермена» и его продолжения пройдёт два года
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Джеймс Ганн рассказал, что между событиями фильмов «Супермен» и «Человек завтрашнего дня» (продолжение «Супермена») пройдёт два года. Поэтому можно считать, что действие развернётся в наши дни.
В сиквеле главному герою придётся объединиться с Лексом Лютором, чтобы противостоять инопланетянину Брейниаку. До этого выйдут два проекта, которые связаны с киновселенной DC — сериал «Фонари» и лента «Супергёрл». К роли Человека из стали, само собой, вернётся Дэвид Коренсвет, а Лоис Лейн вновь сыграет Рэйчел Броснахэн.
Премьера фильма «Супермен: Человек завтрашнего дня» в мировом прокате состоится 9 июля 2027 года.
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