Между событиями «Супермена» и его продолжения пройдёт два года

Джеймс Ганн рассказал, что между событиями фильмов «Супермен» и «Человек завтрашнего дня» (продолжение «Супермена») пройдёт два года. Поэтому можно считать, что действие развернётся в наши дни.

В сиквеле главному герою придётся объединиться с Лексом Лютором, чтобы противостоять инопланетянину Брейниаку. До этого выйдут два проекта, которые связаны с киновселенной DC — сериал «Фонари» и лента «Супергёрл». К роли Человека из стали, само собой, вернётся Дэвид Коренсвет, а Лоис Лейн вновь сыграет Рэйчел Броснахэн.

Премьера фильма «Супермен: Человек завтрашнего дня» в мировом прокате состоится 9 июля 2027 года.