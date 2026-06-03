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Ремейк первой Tomb Raider про Лару Крофт получит коллекционное издание

Ремейк первой Tomb Raider про Лару Крофт получит коллекционное издание
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Прошедшей ночью State of Play показали ремейк оригинальной Tomb Raider 1996 года. Уже после презентации объявили, что игра получит коллекционное издание.

Состав коллекционного издания

Фото: Amazon Game Studios

Что в него входит?

  • Полная версия игры;
  • Стилбук;
  • Мини-артбук;
  • Коробка;
  • Брелок Trivirate Talisma;
  • Брошь с печатью Крофт;
  • Фигурка с Ларой, которая отбивается от Ти-Рекса.

События проекта развернутся во множестве самых разных мест, а основные механики останутся схожими с оригинальным проектом. Девушка побывает во многих местах по всему миру: от джунглей Перу до древних руин Греции, от пустынь Египта до окутанного ореолом тайн средиземноморского острова.

Релиз Tomb Raider: Legacy of Atlantis состоится 12 февраля 2027 года. Коллекционка появится в продаже в этот же день. Цена пока неизвестна.

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